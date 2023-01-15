Вучич раскритиковал Россию: прекратите вербовать сербов на войну

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Россия должна прекратить попытки вербовки сербов для участия в военных действиях на стороне ЧВК "Вагнер" в Украине, сообщает Reuters.

Вучич раскритиковал российские сайты и группы в социальных сетях за публикацию объявлений на сербском языке, в которых "Вагнер" призывает добровольцев вступать в ее ряды. "Почему вы, из "Вагнера", зовете кого-то из Сербии, когда знаете, что это противоречит нашим правилам?" - сказал Вучич.

Законодательство Сербии запрещает участие своих граждан в конфликтах за рубежом, и несколько человек были осуждены за это.

Министр внутренних дел Сербии Милош Вучевич в понедельник заявил, что гражданские и военные спецслужбы страны изучают и проверяют информацию о возможном участии сербов на стороне России в войне против Украины.