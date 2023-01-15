На границе с Грузией задержали «украинского шпиона»

Российские спецслужбы заявили о задержании на границе с Грузией при попытке пересечения КПП Верхний Ларс жителя одной из стран СНГ по обвинению в шпионаже в пользу Украины. Сообщение со ссылкой на Управление ФСБ по Северной Осетии распространили российские СМИ.

Гражданство задержанного не называется, известно, что ему 28 лет.

В сообщении для СМИ утверждается, что в его телефоне, в мессенджере Telegram была обнаружена переписка, из которой можно сделать вывод, что он передавал сведения о местоположении военной техники ВС РФ, пересылая видео и фото.