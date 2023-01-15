Американский хирург заявил, что Саакашвили нужна срочная операция

Американский специалист сегодня дистанционно отвечал на вопросы во время слушаний в Тбилисском городском суде, где защита добивается отсрочки наказания и освобождения Саакашвили по состоянию здоровья.

По словам Кобба, в том, что касается его специализации, у Саакашвили артрит и вывих левого плечевого сустава, артрит левого тазобедренного сустава, поврежден межпозвоночный диск в области шеи, радикулопатия и спинальный стеноз. Наиболее остро, сказал Кобб, стоят проблемы в области шеи и плечевого сустава.

Врач отметил, что на момент осмотра Саакашвили испытывал сильные боли, не мог поворачивать голову, двигать левым плечом и ему было трудно стоять. Джеймс Кобб допустил, что развивающийся артрит тазобедренных и плечевых суставов может быть следствием токсического воздействия, отметив, что повреждения суставов может вызвать ртуть.

В то же время в «Грузинской мечте» назвали мошенничеством и симуляцией утверждения о критическом состоянии здоровья Саакашвили. «Есть все признаки того, что здесь имеют место мошенничество и симуляция, поскольку один день они говорят, что у человека деменция, а потом выясняется, что он пишет длинные письма», - заявил депутат от правящей партии Гия Вольский.