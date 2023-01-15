Как распределено богатство в мире?
Суммарное благосостояние 81 самого обеспеченного человека на планете превышает половину совокупного мирового богатства, свидетельствует доклад благотворительной организации Oxfam.
За последние два года 1% богатейших людей планеты увеличили свои состояния на $26 трлн, при этом общемировой показатель увеличился на $42 трлн.
То есть на самых состоятельных пришлось две трети роста, в то время как оставшиеся 99% населения в совокупности увеличили свои состояния всего на $16 трлн, говорится в отчете, представленном на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Это указывает на то, что темпы накопления средств самыми богатыми людьми ускорились.
Исполнительный директор Oxfam International Габриэла Бухер призвала повысить налоги для сверхбогатых, заявив, что это «непременное условие для сокращения неравенства и возрождения демократии». По ее мнению, изменения в налоговой политике помогут справиться с продолжающимися кризисами во всем мире.
На 1% богатейших людей приходится 45,6% общемирового состояния, на 50% с наименьшими доходами - всего 0,75%, следует из расчетов Oxfam.
За последние два года богатство миллиардеров в среднем увеличивалось на $2,7 млрд в сутки.
Многие из самых богатых людей на планете почти не платят налоги. Например, реальная налоговая ставка у одного из самых богатых людей в истории Илона Маска, главы производителя электромобилей Tesla, составляет 3,2%.
Другой богатейший человек - руководитель Amazon.com Inc. Джефф Безос - платит налоги по ставке менее 1%. Между тем один из рыночных трейдеров, с которым работает Oxfam в Уганде, Абер Кристин выплачивает 40% от доходов в виде налогов.