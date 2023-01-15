Как распределено богатство в мире?

То есть на самых состоятельных пришлось две трети роста, в то время как оставшиеся 99% населения в совокупности увеличили свои состояния всего на $16 трлн, говорится в отчете, представленном на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Это указывает на то, что темпы накопления средств самыми богатыми людьми ускорились.

За последние два года 1% богатейших людей планеты увеличили свои состояния на $26 трлн, при этом общемировой показатель увеличился на $42 трлн.

Исполнительный директор Oxfam International Габриэла Бухер призвала повысить налоги для сверхбогатых, заявив, что это «непременное условие для сокращения неравенства и возрождения демократии». По ее мнению, изменения в налоговой политике помогут справиться с продолжающимися кризисами во всем мире.

На 1% богатейших людей приходится 45,6% общемирового состояния, на 50% с наименьшими доходами - всего 0,75%, следует из расчетов Oxfam.

За последние два года богатство миллиардеров в среднем увеличивалось на $2,7 млрд в сутки.

Многие из самых богатых людей на планете почти не платят налоги. Например, реальная налоговая ставка у одного из самых богатых людей в истории Илона Маска, главы производителя электромобилей Tesla, составляет 3,2%.

Другой богатейший человек - руководитель Amazon.com Inc. Джефф Безос - платит налоги по ставке менее 1%. Между тем один из рыночных трейдеров, с которым работает Oxfam в Уганде, Абер Кристин выплачивает 40% от доходов в виде налогов.