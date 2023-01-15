Федерация тяжелой атлетики представляет: проект «Təkan» ФОТО, ВИДЕО
Сегодня Федерация тяжелой атлетики Азербайджана провела презентацию проекта «Təkan» («Толчок»), партнером которого является и Министерство молодежи и спорта.
9 января на встрече, посвященной спортивным итогам 2022 года, президент Азербайджана Ильхам Алиев дал указания, связанные с повышением массовости и развитием в спорте. Презентация данного проекта включает в себя выполнение этих задач.
В ходе церемонии было рассказано об успехах, достигнутых в прошлом году на международной арене, введенных в эксплуатацию залах, а также о работе, проделанной в регионах.
Было отмечено, что по инициативе Федерации для обеспечения массовости в азербайджанской тяжелой атлетике в короткие сроки в регионах были созданы новые клубы, организованы различные соревнования национального уровня.
Было добавлено: для того, чтобы ускорить процесс, спорту необходима поддержка общественности. Именно по этой причине Федерация запускает платформу «Təkan». Посредством данной платформы каждый желающий может финансово помочь любому клубу и поддержать его деятельность.
Для этого достаточно посетить сайт www.tekan.az. В короткие сроки у каждого будет возможность оказать поддержку тяжелой атлетике при помощи данного ресурса.
На мероприятии выступил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, который подчеркнул, что новая платформа сыграет в регионах большую роль как в развитии тяжелой атлетики, так и спорта в целом. Министр пригласил всех присоединиться к этому проекту и вплотную участвовать в будущих успехах Азербайджана.
В ходе мероприятия были награждены руководители клубов, чьи спортсмены успешно выступили на международных соревнованиях в 2022 году. Церемония завершилась художественной частью.