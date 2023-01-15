Отдел спорта 18:01

Сегодня Федерация тяжелой атлетики Азербайджана провела презентацию проекта «Təkan» («Толчок»), партнером которого является и Министерство молодежи и спорта. 9 января на встрече, посвященной спортивным итогам 2022 года, президент Азербайджана Ильхам Алиев дал указания, связанные с повышением массовости и развитием в спорте. Презентация данного проекта включает в себя выполнение этих задач. В ходе церемонии было рассказано об успехах, достигнутых в прошлом году на международной арене, введенных в эксплуатацию залах, а также о работе, проделанной в регионах.

Было отмечено, что по инициативе Федерации для обеспечения массовости в азербайджанской тяжелой атлетике в короткие сроки в регионах были созданы новые клубы, организованы различные соревнования национального уровня. Было добавлено: для того, чтобы ускорить процесс, спорту необходима поддержка общественности. Именно по этой причине Федерация запускает платформу «Təkan». Посредством данной платформы каждый желающий может финансово помочь любому клубу и поддержать его деятельность. Для этого достаточно посетить сайт www.tekan.az. В короткие сроки у каждого будет возможность оказать поддержку тяжелой атлетике при помощи данного ресурса.