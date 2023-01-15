Кыргызстан закупил у Турции беспилотники Anka
Кыргызстан приобрел турецкие беспилотные летательные аппараты модификации Anka. Об этом 17 января сообщил завотделом информационной политики администрации главы государства Дайырбек Орунбеков.
"Закуплена и поступила в Кыргызстан невиданная ранее современная военная техника - Bayraktar, Aksungur, Akinci Anka", - отметил он.
БПЛА Anka имеет размах крыльев 17,5 метров, его длина составляет 8,6 метра, высота - 3,2 метра. Вес аппарата составляет 1,7 тонны, беспилотник может нести груз 350 кг и находиться с ним в воздухе до 30 часов. Скорость Anka около 200 километров в час, беспилотник способен находиться на высоте 9,1 тыс. метров над уровнем земли.