США ввели новые санкции против Беларуси

«Государственный департамент согласно Постановлению президента № 8015 объявляет о применении визовых ограничений в отношении 25 человек за их участие в угрозе демократии», - говорится в сообщении.

В Госдепе заявили, что среди попавших под санкции есть депутаты белорусского парламента.

Отмечается, что визовые ограничения на сегодняшний день применены к 322 лицам.