США ввели новые санкции против Беларуси
США ввели санкции против официальных лиц Беларуси, сообщила пресс-служба Госдепа.
«Государственный департамент согласно Постановлению президента № 8015 объявляет о применении визовых ограничений в отношении 25 человек за их участие в угрозе демократии», - говорится в сообщении.
В Госдепе заявили, что среди попавших под санкции есть депутаты белорусского парламента.
Отмечается, что визовые ограничения на сегодняшний день применены к 322 лицам.
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