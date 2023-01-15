В авиационном отряде МЧС состоялось мероприятие, посвященное «Году Гейдара Алиева».

Сначала личный состав авиационного отряда возложил цветы к бюсту общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и почтил его память.

Затем участники мероприятия рассказали о жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева, внесшего большой вклад в государственное строительство, о его уникальных заслугах в восстановлении и сохранении азербайджанской государственности. Было отмечено, что благодаря богатому государственному опыту, решительной настойчивости гениального руководителя сегодня Азербайджан в международном масштабе поднялся до уровня развитых государств. Великий лидер с мудрым предвидением определил путь прогресса и развития Азербайджана, разработал концептуальные основы наших национально-духовных ценностей, независимой государственности, добился социально-экономического развития, провел историческую работу по строительству современной армии, в том числе по подготовке национальных офицерских кадров.

Было отмечено, что политический курс общенационального лидера успешно продолжается его достойным преемником, президентом Азербайджана, победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

В конце мероприятия был продемонстрирован видеоролик, рассказывающий о жизни и деятельности великого лидера.