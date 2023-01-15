США призвали Азербайджан и Армению вернуться к диалогу

США призывают Азербайджан и Армению вернуться к содержательным дискуссиям для разрешения своих споров, заявил посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер, выступая сегодня на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Он отметил, что всесторонний мирный договор - единственный верный путь к долгосрочному миру на основании нормализации отношений и взаимного признания территорий:

«Мы также призываем Азербайджан и Армению расследовать утверждаемые зверства и привлечь виновных к ответственности. США с нетерпением ждут работы с Северной Македонией и ОБСЕ над повышением безопасности всех народов в этом регионе».

Посол отметил, что США продолжат работать с Азербайджаном и Арменией на двусторонней, многосторонней основе посредством партнеров, таких как Европейский союз, и международных организаций, таких как ОБСЕ, для достижения всестороннего и устойчивого решения этого вопроса.