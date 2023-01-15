Чавушоглу и Абдоллахиан обсудили проведение встречи Азербайджан – Турция – Иран

Стабильность на Кавказе важна для всех, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом в Анкаре.

Он отметил, что обсудил с иранским коллегой проведение встреч в форматах 3+3 и Азербайджан – Турция – Иран.

Министр добавил, что проекты, которые будут реализованы на Кавказе, будут выгодны всем.