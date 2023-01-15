Абдоллахиан о войне в Украине

Позиция Исламской Республики Иран в отношении Украины известна, Тегеран против войны, заявил на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан.

Он заявил, что отвергает попытки западных стран обвинить Иран под предлогом войны в Украине.

Абдоллахиан добавил, что Иран доволен изменениями в сирийско-турецких отношениях. По его словам, Иран считает, что этот процесс пойдет на благо региону.