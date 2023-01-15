Чавушоглу назвал бесполезными антииранские санкции

Турция считает, что санкции против Ирана ошибочны и не дадут эффекта, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом в Анкаре.

Чавушоглу отметил, что его страна хочет выполнения ядерного соглашения по Ирану, придает большое значение стабильности этой страны и ее соседей.

«Мы решительно поддерживаем территориальную целостность Сирии. Но есть война, которая идет уже 11 лет. Нужно предпринять позитивные шаги в рамках Астанинского формата. Как вам известно, мы начали процесс по Сирии. В ближайшее время ожидается встреча министров иностранных дел. Мы также информируем Иран о предстоящих шагах», - сказал он.