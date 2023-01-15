Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 20:17

Утверждения о том, что продолжающаяся на дороге Лачин - Ханкенди акция азербайджанских экоактивистов «создала полную блокаду» передвижений этнического армянского населения, проживающего на подконтрольных российским миротворческим силам территориях Азербайджана, не подтверждаются. Тем не менее, данные события создали серьезный кризис внутри марионеточного режима в Ханкенди, который может привести к его самоуничтожению. Как сообщалось, Азербайджан ранее заявлял, что не будет иметь никаких контактов с Рубеном Варданяном – российским миллиардером армянского происхождения, незаконно поселившимся в Ханкенди и назвавшим себя «госминистром». Требование Баку состоит в том, что Варданян должен покинуть Карабах.

В настоящее время появляются сообщения о серьезных разногласиях между главарями сепаратистского режима. В частности, сообщается, что Араик Арутюнян, который до сих пор называет себя «президентом», требует отставки Варданяна и его отъезда из Ханкенди. После распространения этой новости по армянским телеграм-каналам Варданян сообщил на своей странице в Фейсбук, что в отставку уходить не намерен. Однако в тот же день Артур Товмасян, называющий себя «спикером парламента», не исключил «проведения парламентских и президентских выборов для выхода из сложившегося кризиса». Это усилило предположения о том, что внутри сепаратистского режима назрели серьезные противоречия. Накануне, 16 января, Араик Арутюнян провел встречу с «депутатами» в Ханкенди и опроверг наличие политического кризиса. Он заявил, что заниматься «системным решением внутриполитических проблем» нужно только после ликвидации нынешних трудностей и снятия «блокады» с дороги Лачин - Ханкенди. Однако армянская газета «Жоховурд» опубликовала некоторые подробности той закрытой встречи. Издание сообщило, что Араик Арутюнян назвал ситуацию «критической» и заявил, что Азербайджан «не желает вести переговоры ни с одной из сторон». По данным газеты, на встрече косвенно было сообщено, что Армения и Запад требуют отставки Рубена Варданяна. Конкретно Еревану не понравились заявления миллиардера о том, что власти Армении не оказывают карабахским армянам никакой поддержки, кроме финансовой. Утверждается, что сам Арутюнян опроверг наличие у него каких-либо проблем в отношениях с Варданяном.

«Хотя и создается впечатление, что Варданяна назначила Москва, все в Карабахе знают, что это не так. На эту должность его назначил Араик Арутюнян без согласования с Арменией и Россией», - пишет издание. Давид Галстян, называющий себя «оппозиционным депутатом» в Ханкенди, заявил армянской службе «Радио Свобода», что просьба об отставке Рубена Варданяна, вероятно, исходила от самого Никола Пашиняна. Депутат парламента Армении от оппозиции Тигран Абрамян также говорит, что вопрос о проведении новых «выборов» в Карабахе действительно поднимался, и это привело к «внутриполитическому кризису». Парламентарий утверждает, что «помимо отъезда Варданяна, Азербайджан выдвинул ряд других требований, чтобы открыть дорогу в Лачин». Одно из них — приостановка разработки золоторудного месторождения «Гызылбулаг» и медно-молибденового месторождения «Демирли»; другое — создание контрольно-пропускного пункта на Лачинской дороге для проверки грузов, перевозимых в Армению и из Армении; третье – вывод тяжелой техники из Карабаха.

Газета «Грапарак», издаваемая в Армении, пишет, что Араик Арутюнян уволил директора «службы национальной безопасности» Ашота Акопджаняна, которого считают приближенным Рубена Варданяна, а внутри правящей коалиции в Карабахе царит хаос. На место Акопджаняна был назначен близкий друг Арутюняна – генерал Арарат Мелкумян по прозвищу «Челка». Того же Мелкумяна две недели назад назначили «секретарем Совета безопасности» вместо генерала Виталия Баласаняна. Газета пишет, что, похоже, Арутюнян хочет лишить не проявляющего лояльности к властям Армении Варданяна рычагов воздействия и тем самым «завоевать сердце Пашиняна». Но сможет ли марионеточный режим в Карабахе провести новые «выборы» для устранения Варданяна, а, возможно, и самого Арутюняна? Грант Микаелян, сотрудник Института Кавказа в Ереване, считает, что это невозможно, потому что еще до 44-дневной войны Азербайджан очень резко отреагировал на «выборы», прошедшие в Карабахе. В случае очередных «выборов», по словам Микаэляна, Азербайджан может прибегнуть к спецоперации в Карабахе.