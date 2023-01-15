Акар о роли Турции в НАТО

«Нет причин для беспокойства. Мы полностью поддерживаем политику открытых дверей НАТО. Точно так же, как мы уважаем желание кандидатов стать членами, они должны уважать наши интересы безопасности. Мы хотим, чтобы эта проблема была решена, но мы ничего не можем сделать. Мы ждем, когда Швеция и Финляндия завершат свою работу и решат эту проблему», - сказал Акар.

Он также выразил надежду на то, что Конгресс США разрешит продажу Турции истребителей F-16.

«Я оптимистичен в отношении того, что Конгресс США разрешит продажу, несмотря на продолжающееся сопротивление со стороны ключевых законодателей. Мы хотим укрепить наши Вооруженные силы, и США хотят, чтобы страны НАТО тратили больше на оборону, но затем накладывают ограничения на наши военные закупки», - заявил глава турецкого оборонного ведомства.

Касаясь роли Турции в урегулировании ситуации в Украине, Акар сказал, что Западу следует поблагодарить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана: «Кто-то должен говорить с Россией...без этого диалога был бы тупик. Мы ожидаем, что Запад поблагодарит нашего президента. Эрдоган часто разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, а через час звонил Путину, чтобы передать свои сообщения», - сказал он.