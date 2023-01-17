Кто построил уборную рядом с Почетным захоронением в Баку? громкое дело
Сотрудники МЧС снесли объект, незаконно построенный неподалеку от «Кровавого озера» в Ясамальском районе Баку. Сооруженный на его территории туалет находился в непосредственной близости от Третьей Аллеи почетного захоронения, на которой покоятся видные общественные и государственные деятели Азербайджана. Понятно, что столь сомнительное «соседство» вызывало вполне понятное возмущение родственников покойных.
«Вы только представьте: двери туалета выходили прямо на могилы, - рассказал haqqin.az Ахмед Мамедов, один из десятков людей, обращавшихся в исполнительную власть Ясамальского района с жалобами. – Это было не просто неприятно, но и крайне унизительно».
По его словам, исполнительная власть Ясамальского района долгое время вообще не реагировала на жалобы людей.
«После одной из них, - рассказал Ахмед Мамедов, - владельцы автомастерской оградили уборную забором. А спустя какое-то время сами же этот забор снесли…».
Как выяснилось, ряд объектов в районе, граничащим с Третьей Аллей почетного захоронения, в том числе снесенная вместе со злополучным туалетом автомастерская, были зарегистрированы на имя семьи шехида Шохрата Пашаева. Однако реальным владельцем объектов является некто Видади Алиев, когда-то работавший в исполнительной власти Баку.
Согласно информации, полученной haqqin.az от МЧС, строительные работы в Ясамальском районе Баку на территории, известной под названием «Кровавое озеро», велись без соответствующих разрешительных документов, а также с грубым нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности.