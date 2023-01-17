«Вы только представьте: двери туалета выходили прямо на могилы, - рассказал haqqin.az Ахмед Мамедов, один из десятков людей, обращавшихся в исполнительную власть Ясамальского района с жалобами. – Это было не просто неприятно, но и крайне унизительно».

Сотрудники МЧС снесли объект, незаконно построенный неподалеку от «Кровавого озера» в Ясамальском районе Баку. Сооруженный на его территории туалет находился в непосредственной близости от Третьей Аллеи почетного захоронения, на которой покоятся видные общественные и государственные деятели Азербайджана. Понятно, что столь сомнительное «соседство» вызывало вполне понятное возмущение родственников покойных.

По его словам, исполнительная власть Ясамальского района долгое время вообще не реагировала на жалобы людей.

«После одной из них, - рассказал Ахмед Мамедов, - владельцы автомастерской оградили уборную забором. А спустя какое-то время сами же этот забор снесли…».

Как выяснилось, ряд объектов в районе, граничащим с Третьей Аллей почетного захоронения, в том числе снесенная вместе со злополучным туалетом автомастерская, были зарегистрированы на имя семьи шехида Шохрата Пашаева. Однако реальным владельцем объектов является некто Видади Алиев, когда-то работавший в исполнительной власти Баку.

Согласно информации, полученной haqqin.az от МЧС, строительные работы в Ясамальском районе Баку на территории, известной под названием «Кровавое озеро», велись без соответствующих разрешительных документов, а также с грубым нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности.