Российские агенты пытались взорвать HIMARS

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании двух граждан, подозреваемых в попытке разведать местоположение РСЗО HIMARS и уничтожить их за вознаграждение.

«СБУ обезвредила в Кременчуге агентурную сеть, которая пыталась обнаружить и взорвать установки HIMARS и комплексы С-300», - написано в телеграм-канале СБУ.

Сообщается также, что в случае обнаружения РСЗО агенты России планировали их уничтожить с помощью поджога и дальнейшей детонации боекомплекта.