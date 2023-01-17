Песков о намерении Путина объявить мобилизацию
Президент России Владимир Путин не намерен объявлять о новой волне мобилизации. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ранее в сети появились предположения, что Путин может объявить новую волну частичной мобилизации, а также официально объявить «специальную военную операцию» войной.
«Это все слухи. Не слушайте их», - опроверг соответствующие сообщения представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста.
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