Сборная Азербайджана завоевала медаль на Кубке мира в Марокко

Команда Азербайджана завоевала медаль на Кубке мира по стендовой стрельбе в марокканском Рабате.

В мужских командных соревнованиях по скиту наше трио в составе опытнейшего Эмина Джафарова, Фуада Гурбанова и Джавида Гасанова завоевало бронзовые медали.

В квалификации среди восьми команд сборная Азербайджана с 209 очками заняла 4-е место, получив право принять участие в матче за бронзу. Тут нашим соперником была команда Греции. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу азербайджанских стрелков. А победителем Кубка мира стала сборная США, взявшая верх в финале над Кувейтом.

43-летний Эмин Джафаров является участником Олимпиады в Токио. На чемпионатах мира его лучший результат – 15-е место, которое он занял в 2018 году. На Кубках мира Джафаров в индивидуальных соревнованиях ранее дважды занимал 5-е места. Также ему один раз удалось войти в пятерку лучших на чемпионате Европы. Этот результат также был достигнут в 2018-м.

28-летний Фуад Гурбанов имеет в активе бронзу прошлогоднего турнира Гран-при в турецкой Конье. А 21-летний Джавид Гасанов пока делает свои первые шаги на взрослом уровне.

Что касается командных соревнований, то здесь можно выделить 6-е места на Кубке мира-2021 в хорватском Осиеке и на прошлогоднем Кубке мира в Баку.

Также стоит отметить, что женская команда Азербайджана в аналогичных соревнованиях заняла 4-е место, уступив в матче за бронзу Бахрейну.

В общекомандном зачете Кубка мира в Марокко Азербайджан с одной бронзовой медалью занимает 6-е место среди 45 стран.

Всего Азербайджан представлен в Рабате восемью спортсменами. Соревнования завершатся 23 января.