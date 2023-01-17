Байрамов заявил Лаврову о недопустимости создания иллюзии блокады Лачинской дороги

Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены актуальные вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией, в том числе текущая ситуация вокруг Лачинской дороги.

Байрамов подчеркнул, что протесты азербайджанских граждан против незаконной экономической деятельности на территориях Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, а также против эксплуатации природных ресурсов и злоупотребления Лачинской дорогой, являются легитимным правом граждан Азербайджана. Он подчеркнул необходимость выполнения оправданных требований протестующих.

Байрамов отметил необоснованность заявлений о якобы закрытии Азербайджаном Лачинской дороги, блокаде армянских жителей, проживающих на азербайджанских территориях, возникновении ситуации гуманитарного кризиса. В частности, было подчеркнуто, что ежедневный проезд по Лачинской дороге десятков транспортных средств, автомобилей миротворческого контингента, Международного комитета Красного Креста, армянских машин скорой медицинской помощи опровергает необоснованные претензии армянской стороны.

Вместе с тем, подчеркнул глава МИД, недопустимо, чтобы лица, представляющие себя «представителями» проживающих на азербайджанских территориях армян, препятствовали использованию дороги населением, создавая тем самым впечатление искусственной «блокады», «гуманитарного кризиса».

Во время телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.