Обеспечен проезд в Ханкенди армян, оставшихся в Армении до начала акции

По дороге Ханкенди – Лачин в Шуше в очередной раз проехали автомобили российских миротворцев.

Один легковой и два грузовых автомобиля проехали из Лачина в направлении Ханкенди.

В автомобилях находились 26 армян (из них 20 – дети).

Указанные лица до акции на дороге отправились в Армению на спортивные соревнования.

Российские миротворцы на своих машинах доставили их в Ханкенди через участок, где проходит акция.