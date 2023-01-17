Обеспечен проезд в Ханкенди армян, оставшихся в Армении до начала акции
По дороге Ханкенди – Лачин в Шуше в очередной раз проехали автомобили российских миротворцев.
Один легковой и два грузовых автомобиля проехали из Лачина в направлении Ханкенди.
В автомобилях находились 26 армян (из них 20 – дети).
Указанные лица до акции на дороге отправились в Армению на спортивные соревнования.
Российские миротворцы на своих машинах доставили их в Ханкенди через участок, где проходит акция.
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