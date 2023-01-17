Икрам Нур, автор haqqin.az 17 января 2023, 23:07

До официального, 1402 нового года в Иране, привязанного к весеннему равноденствию, еще три месяца. Но уже сейчас есть смысл сделать несколько выводов о том, чем закончился 2022 год и начинается 2023 для Тегерана. Режим делает вид, что у него все прекрасно, а дальше будет только лучше – протесты затихают, локализуясь на национальных окраинах, а военное сотрудничество с Москвой вот-вот, согласно заявлениям официальных лиц в Тегеране, даст просто сказочные экономические плоды – от многомиллиардных инвестиций до кардинального обновления иранского военного парка в результате российских поставок.

Но пока аятоллы в мечтах богатеют и в них же побеждают жесточайший за последние четыре десятилетия социально-экономический кризис – реальная внутренняя и внешнеполитическая ситуация вокруг Ирана складывается по самому негативному сценарию из всех возможных. Настолько, что об ушедшем 2022 году впору говорить как о «годе пирровых побед», а предстоящий 2023-й может оказаться для режима еще хуже. Загадочное убийство генерала КСИР Гасема Фатхоллахи, командира базы Басидж в южном пригороде Тегерана, расстрелянного четырьмя выстрелами в упор возле своего дома – только начало системного кризиса в самих правящих элитах, демонстрирующих накал подковерной борьбы. Чем дальше – тем их будет больше. Тем более, что протесты, самые длительные со времен Исламской революции 1979 года, хоть и затихают, но не прекращаются. И достаточно малейшего повода, чтобы они вспыхнули с новой силой. Но об этом, как и о странных смертях и казнях, произошедших на минувшей неделе в Иране – в следующий раз. Сейчас стоит лишь отметить тот главный вывод, который был сформулирован мною за год пристального анализа происходившего в 2022-м в Иране: глобальная проблема иранского режима заключается не в том, что он где-то отстал, что-то недоучел и не модернизировал и так далее. Глобальная его проблема в том, что он вообще оказался не готов к XXI веку.

Кредит доверия, выданный ему народом после революции 1979 года, уже потрачен. А предоставлять новый – кардинально изменившееся иранское общество престарелой муллократии, живущей категориями прошлого века, не намерено. Еще несколько лет назад у Тегерана существовал безотказный рецепт преодоления подобного рода трудностей: объяснять все происками внешних врагов. Дескать, только они являются препятствием для успешного развития и семимильного шагания вперед. А вот когда их победим – тут то мы раздышимся, тут то мы заживем. Отсюда – и компания преувеличения любых успехов иранской дипломатии. Каждая встреча – «историческая», каждый протокол о намерениях – «стратегический», каждое упоминание Тегерана зарубежными лидерами – исключительно в контексте признания его «исключительного влияния» на те или иные вопросы международной повестки. Что и говорить – в такой рукотворной реальности жить комфортно. Но сказка долго не длится. И в минувшем году она схлопнулась окончательно. Возможности сколько-нибудь серьезно влиять на ситуацию на Южном Кавказе Тегеран утратил. Он еще может бряцать оружием у границ, заигрывать с Арменией, намекая на особые отношения с Ереваном, делать резкие антиазербайджанские заявления и засылать шпионов – но на этом все. Теперь другие игроки будут определять будущее этого региона. Иран здесь перехитрил сам себя, запутавшись в собственных интригах. В Госдепартаменте начался отток кадров, которые занимались переговорами о восстановлении ядерной сделки с Тегераном. Заместитель спецпосланника по Ирану Джаррет Блан, которого называли одной из ключевых фигур в организации непрямых консультаций с Исламской Республикой, покидает американское дипломатическое ведомство и возвращается в Министерство энергетики.

Количество авиаударов Израиля по иранским объектам в Сирии в 2023-м году будет только увеличиваться. Новое правое правительство Израиля будет с большей решительностью и жесткостью пытаться противодействовать Ирану в своем приграничье, так как для них Иран – приоритетная угроза, а возможности Москвы оказать ему поддержку оказались резко ограничены. Да и соверши Кремль какие-то резкие телодвижения – Иерусалиму есть что на это ответить. Например, закрыть глаза на то, что частные израильские компании начнут поставки оружия Киеву. Но главное фиаско постигло Тегеран в его «стратегическом партнерстве» с Китаем. Капризы Тегерана, его откровенное нежелание понять принципы китайской внешней политики, амбиции иранского режима, отчего-то решившего, что Пекин должен во всем его поддерживать – все это привело к тому, что 7-10 декабря, в ходе визита Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию, в совместном заявлении - Иран был назван сторонником региональных террористических групп и распространителем баллистических ракет и беспилотников.