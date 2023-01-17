В Германии задержали Грету Тунберг
Полицией Германии была задержана 20-летняя экоактивистка Грета Тунберг, принимавшая участие в акции протеста против расширения угольного карьера в деревне Люцерат, сообщает Reuters.
Энергетическая компания RWE планирует снести дома в этой деревне, чтобы расширить угольный карьер Гарцвайлер.
Представители полиции рассказали, что Тунберг была задержана вместе с другими активистами, которые устроили сидячую забастовку на краю шахты, где начали работу бульдозеры. Всех их увезли в участок, но заявили, что отпустят через несколько часов. Активисты выступили с призывами к Германии не добывать больше уголь, а сосредоточиться на использовании современных возобновляемых источников энергии.