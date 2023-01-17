Главнокомандующий украинскими войсками встретился с главой Генштаба США
Во вторник в Польше прошла первая личная встреча председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли с главнокомандующим ВС Украины генералом Валерием Залужным.
«Поблагодарил генерала Милли за непоколебимую поддержку и помощь. Очертил срочные потребности Вооруженных сил Украины, удовлетворение которых ускорит нашу победу», - написал Залужный по итогам встречи.
Накануне генерал Милли посетил в Германии лагерь, где американские военные обучают украинских солдат.
20 января на американской базе в немецком Рамштайне пройдет очередная встреча союзников Украины, на которой они обсудят планы дальнейшей военной помощи украинцам.