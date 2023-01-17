Казахстан ужесточает правила пребывания для «евразийцев»

Казахстан больше не будет позволять российским гражданам оставаться в стране неограниченное время. Раньше для обновления срока легального пребывания на территории этого государства россияне могли использовать так называемый «визаран» – пересечь границу Казахстана раз в три месяца и сразу вернуться.

Решение Астаны было опубликовано на этой неделе на официальном сайте.

Правительство Казахстана запретит вышеуказанную практику с 26 января, обязав россиян и граждан других стран Евразийского экономического союза покидать страну, как минимум, на 90 дней после разрешенного трехмесячного пребывания.

МВД страны, предложившее эту меру, заявило, что она позволит государству усилить контроль над иммиграцией.

Напомним, что десятки тысяч россиян, в основном молодые люди и мужчины среднего возраста, переехали в Казахстан в прошлом году после того, как Москва объявила частичную мобилизацию.

В Казахстане широко распространен русский язык; две страны имеют самую длинную в мире непрерывную сухопутную границу, что делает Казахстан популярным выбором среди россиян, спасающихся от призыва.

Еще одним важным фактором стала возможность оставаться в стране де-факто неограниченное время – выезжая из нее и вновь въезжая каждые 90 дней.

Власти Казахстана заявили, что необычно большой приток населения способствовал росту инфляции, которая в прошлом году превысила 20%, что является самым высоким показателем с 1990-х годов.

Война в Украине обострила отношения между Москвой и Астаной, поскольку последняя отказалась поддержать развязанную Россией войну и призвала к миру.