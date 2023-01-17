Нидерланды передадут Украине системы Patriot

«Мы намереваемся присоединиться к инициативе Германии и Соединенных Штатов и послать в Украину Patriot», - отметил он. О каком количестве ЗРК идет речь, и когда их получит Киев, пока неизвестно. Однако Рютте сообщил, что обсудил это по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем. Также в понедельник у него состоялся разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

О том, что Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине систем Patriot наряду с Германией и США, ранее написал Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, окончательное решение по этому вопросу будет принято уже в ближайшее время.

США и Германия ранее анонсировали передачу Украине двух батарей Patriot. Комплексы позволят защититься от российских крылатых и баллистических ракет. Украинские военные уже прибыли в США, чтобы пройти необходимое обучение. По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, на освоение Patriot потребуется несколько месяцев. В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ЗРК будут задействованы в боях уже весной.