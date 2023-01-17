Запрос на поставку F-16 Турции передан Конгрессу США
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что администрация президента США направила конгрессу запрос на продажу Турции истребителей-бомбардировщиков F-16.
Он подчеркнул, что в плане двухсторонних отношений Анкара является важным партнером и сотрудником Вашингтона. По словам Райдера, США продолжат работать с Турцией по вопросу о том, как можно укрепить эти отношения, гарантировать, что учитываются оборонные потребности обеих сторон.
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