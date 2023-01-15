Киссинджер отказался от своей позиции по Украине

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в своем выступлении на форуме в Давосе признал, что больше не поддерживает идею о нейтральном статусе Украины. По его словам, после начала войны Украина заслужила право стать частью НАТО.

«До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что боялся, что начнется именно тот процесс, который мы наблюдаем сейчас. Теперь, когда этот процесс достиг такого уровня, идея нейтральной Украины в этих условиях уже не имеет смысла. В конце... она должна получить гарантии от НАТО, в какой бы форме НАТО их ни предоставила. Теперь вступление Украины в НАТО приемлемо», - сказал 99-летний Киссинджер.

Киссинджер отметил, что продолжает верить в необходимость сохранения диалога с Россией, и напомнил, что Россия - это огромная страна, обладающая ядерным оружием. После окончания военных действий должен начаться «процесс обсуждения Европой, Америкой и представителями России ежемесячных условий, санкций и сохранения других инструментов давления, пока не будет достигнуто урегулирование», - считает он.