Путин назвал неожиданными санкции за войну против Украины

Санкции, введенные Западом после российского вторжения в Украину, включая заморозку резервов ЦБ и массовый уход иностранных компаний, стали сюрпризом для президента Владимира Путина.

Риски, с которыми столкнулась экономика в 2022 году, «возникли в значительной степени неожиданно», заявил Путин во вторник на совещании с членами правительства.

«Мы их не знали и не понимали, и, тем не менее, мы через них прошли», - признался президент, уточнив, что имеет в виду «финансовые, бюджетные, структурные и логистические» риски.

«Отработали мы весьма достойно», - похвалил Путин себя и министров, добавив, что следующий год будет «лучше» с точки зрения рисков для экономики.