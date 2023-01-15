В Госдуме призвали легализовать ЧВК «Вагнер»

В России необходимо легализовать частные военные компании, в том числе ЧВК «Вагнер», считает глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Об этом депутат заявил на открытии весенней сессии Госдумы.

По его словам, именно благодаря усилиям наемников был «освобожден» Соледар. «Да, при поддержке нашей армии, но нельзя преумалять эту славу», - заявил депутат. Он подчеркнул, что Вооруженным силам России «есть чему поучиться у ЧВК «Вагнер» в вопросе подготовки новобранцев.

Легализовать ЧВК нужно, «чтобы у нас был закон, а не просто рассуждения, кто что делает и на каком основании», - отметил Миронов.

По российскому законодательству наемничество в России запрещено. Вербовка наемников для использования их в вооруженных конфликтах наказывается по статье 359 УК РФ до 20 лет. За участие в ЧВК самому наемнику может грозить до 15 лет.

Несмотря на это, в войне в Украине открыто участвуют бойцы ЧВК «Вагнер». На прошлой неделе Минобороны страны даже впервые упомянуло наемников в своей ежедневной сводке, описывая события в Соледаре.