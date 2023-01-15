Арестович высказался о своем увольнении

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что не жалеет о своем увольнении. По его словам, у него появится больше времени для информационно-психологической поддержки людей. Об этом он сказал во время эфира на канале «Фейгин Live».

«Я теперь абсолютно свободный человек», - сказал Арестович.

По его словам, ему захотелось показать пример «определенному слою людей», которые не уходят со своих должностей даже после самых серьезных проступков, включая взяточничество или даже рейдерство.

«Я решил, что не буду цепляться, а покажу, как это должно быть цивилизованно», - отметил Арестович.

Также он отметил, что у него нет никакого конфликта с Офисом президента. Он выразил поддержку органу, который помогает действовать главе государства Владимиру Зеленскому, а также военно-политическому руководству страны.

«Пока идет война - полная поддержка. После войны – посмотрим», - сказал бывший советник ОП.

Арестович подытожил, что будет делать то же, что и раньше. Более того, возможно, эфиров с ним появится еще больше.