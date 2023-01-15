Эльнур Мамедов, отдел экономики 02:07

Компания Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов уже участвует в строительстве в Азербайджане электростанции на энергии солнца. А в ходе рабочего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты, азербайджанская Государственная нефтяная компания SOCAR и Masdar подписали в Абу-Даби новое соглашение о совместной разработке проектов, связанных с производством «чистой» энергии. Строя стратегию поэтапного перехода Азербайджана на производство экологически чистой энергии, президент Ильхам Алиев не случайно остановил выбор на сотрудничестве именно с Объединенными Арабскими Эмиратами. Дело в том, что лет тридцать назад, когда в Баку отключение света по несколько раз в день считалось чуть-ли не рутинным явлением, жизнь в Дубае процветала и, что называется, била ключом, главным образом, благодаря бесперебойному энергоснабжению.

Ибо без ярких ночных огней и рекламных билбордов, без повсеместных мощных кондиционеров, гигантских молов и крытых зимних катков, бесперебойно функционирующих при 50-градусной жаре снаружи, этот город мгновенно потерял бы не только туристов, но и саму жизнь. Именно благодаря созданию современной инфраструктуры и максимально надежной энергосистемы, обеспечивших бурное развитие главного мегаполиса ОАЭ, Дубай, выросший в центре безжизненной пустыни, за короткий срок не только превратился в один из красивейших и технологически продвинутых городов планеты, но и воспитал плеяду специалистов, на базе которых были созданы одни из лучших в мире энергетические компании. И если раньше выработка электроэнергии в ОАЭ осуществлялась, в основном, традиционными методами, то в последнее десятилетие их стали вытеснять альтернативные или, как их называют сегодня, возобновляемые источники энергии. Компания Masdar известна в нашей стране, как подрядчик строительства электростанции на энергии солнца в Карадаге мощностью 230 МВт, которая будет ежегодно производить 0,5 миллиарда кВт/час электроэнергии и сократит выбросы в атмосферу более чем 200.000 тонн вредных веществ. Но в реальности Masdar – это одна из крупнейших в мире компаний в области производства возобновляемой энергии.

Но данный момент, как утверждает министр энергетики и инфраструктуры Сухейля аль-Мазруи, компании ОАЭ осуществляют в различных странах мира крупные проекты в сфере экологически чистой энергетики, а также десять проектов по производству «зеленого водорода» (имеется в виду энергия, вырабатываемая из воды с использованием электричества – авт.) общим объемом более чем в 43 миллиарда долларов. Часть проектов находится на стадии строительства, некоторые уже завершены. Компания является глобальным лидером в сфере обновляемой энергии и урбанистического развития, работая в 40 странах мира, в том числе, в постсоветских государствах. Кстати, на днях руководство компании Masdar договорилось с правительством Грузии о строительстве в селе Ахали Самгори Гардабанского муниципалитета края Квемо-Картли солнечной электростанции мощностью 96 МВт. Надо отметить, что сегодня ОАЭ, даже располагая огромными запасами нефти, являются одним из мировых лидеров по использованию возобновляемых источников энергии. Только в 2021 году в ОАЭ было произведено более 7 тысяч мегаватт «чистой» энергии, что составило 19,63 процента от всего энергетического баланса страны. Еще 12 процентов пришлись на долю возобновляемых источников энергии, а 7,55 процента дает атомная энергетика. Причем по итогам прошлого года эти показатели будут превышены.

А ведь Эмираты, напомним – небольшая страна с огромными запасами нефти, которых хватило бы для безбедной жизни нескольких последующих поколений. Но власти страны стремятся опережать время и думают о будущем. И этот настрой абсолютно созвучен планам президента Ильхама Алиева. Глава государства не раз открыто заявлял, что Азербайджан развивает возобновляемые источники энергии не для того, чтобы обеспечить свою энергобезопасность. Как известно, это было сделано много лет назад, и сегодня наша страна не только полностью удовлетворяет свои потребности в традиционной энергии, но и экспортирует сырую нефть, нефтепродукты и природный газ, а также продукцию нефтехимической промышленности и электроэнергию. «Наша программа по возобновляемым источникам энергии имеет совершенно другую повестку, - говорит президент Ильхам Алиев. - Во-первых, потому что у этой отрасли огромный потенциал. Во-вторых, потому, что это поможет нам диверсифицировать экспорт и, конечно, создаст новый, экологически чистый сектор нашей экономики».