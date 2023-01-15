Эйнулла Фатуллаев, Эрбиль 04:50

На улицах Эрбиля возвышаются католические кресты… Насчитываю одиннадцать католических храмов по всему городу, хотя, историческая логика диктует обратное – византийская континентальная культура должна была оставить после себя православное наследие. Абсолютное большинство курдов обращены в ислам, но около пяти процентов сохранили христианскую веру. Сколько же тысяч курдов исповедуют христианство? Статистика молчит, но месса Папы Франциска в Эрбиле собрала свыше 10 тысяч курдов… Напротив монументальной мечети Музаффара располагается католический храм. Однако усиленная охрана, состоящая из пешмерга-христиан, в этот храм, как и во все другие, никого не впускает. Двери для посетителей и верующих открываются лишь во время службы.

Блуждаем словно тени по узким улочкам христианского квартала. Удивительно, какой-то другой антропологический тип курдов. «Да, они другие, хотя в общей массе в мусульманской части города вы на это не обратите внимания», - соглашается со мной известный эрбильский адвокат Фарханг Ясин. Обращаю внимание и на другой архитектурный стиль, отличающий христианский квартал, соединивший католиков с православными, евангелистами… А в период позднего средневековья курды уходили в несторианство, что объяснялось главенствующей ролью древней Ассирийской церкви. На перекрестке запутанных улочек знакомимся с курдским христианином Бахрамом Миро. Осознанно нарушаю мирскую суету набожного Миро. Словно неволей завожу беседу об открытой в 2019 году в Эрбиле армянской апостольской церкви. Мой собеседник усмехается и поражает своим откровением: «У нас был великий поэт Хаджи Кадир Койи. Еще в девятнадцатом веке он писал, обращаясь к курдам: остерегайтесь армян, они придут захватят ваши земли и уничтожат вас»… «Не успели, - парирую в ответ. – Мы освободили свои земли два года назад». Миро смеется и одобрительно кивает головой: «Знаем-знаем… Но вам помогла Россия»… Во времена отчаянных сражений сперва с халифатом, а затем с османизмом, лидеры курдского сопротивления, бросая вызов Багдаду и Стамбулу, обращались в христианство. Два красноречивых примера. Курдский князь ибн ад-Даххак присягнул византийскому императору и отказался от ислама. И свежий пример и новой истории: старший брат основоположника современного курдского сопротивления Мустафы Барзани – Шейх Ахмед во время восстания в 30-х годах прошлого столетия отрекся от ислама и принял христианство. Мой рассказ поверг в шок набожного мусульманина Фарханга, который лихорадочно обзванивал всех курдоведов Эрбиля, дабы опровергнуть мой экскурс в историю. «Этого не может быть. Мой дед, Ясин Арис – боец Пешмарга присягнул Шейху Ахмеду. Он вместе с Мустафой Барзани воевал в Иране, затем уехал в СССР. И после возвращения погиб в боях с иракской армией. А мой отец – Рош Ясин в 12-летнем возрасте вступил в партизанский отряд и занял место своего убитого отца. Отец продолжил путь деда, и после того, как Саддам упразднил курдскую автономию, вместе с Мустафой Барзани направился в Иран. Отец 9 раз был ранен в боях с саддамовской армией… То есть ни дед, ни отец, хорошо знавшие Шейха Ахмеда, ни разу не поведали нам об этом», - сокрушался внук и сын прославленных пешмарге…

Нашу прогулку по христианскому кварталу прерывает радостная весть моего попутчика Сарханга: «Мы нашли пуленепробиваемый автомобиль. Путь на Мосул, а оттуда в Шангал открыт». Нам предстоит преодолеть посты иранских прокси – Хашд аш-Шааби и прорваться к Шангалу. Судя по последней информации, Шангал находится под контролем бойцов PKK (Рабочей партии Курдистана). И проиранские прокси, взявшие контроль и над суннитским регионом аморфного Ирака, потворствуют продвижению подразделений РПК вне зоны контроля властей иракского Курдистана. Путь к езидовской святыне Лалешу находится в руках у Хашд аш-Шааби, а город – у РПК. «В сам город спускаться опасно, - предупреждает Сарханг. – Турецкая армия наносит удары по позициям РПК в Шангале». Как же правящая партия в Эрбиле собирается вернуть Шангал в лоно курдской автономии? С этим и другими вопросами спешу к официальному представителю партии Барзани, члену правительства и ЦК партии доктору Салару Осману. «Шангал – курдский город и входит состав автономии. Увы, правительство Ирака все еще не желает решать проблему возвращения города в зону ответственности автономии», - отвечает Осман. Он скуп на оценки, немногословен, но весьма категорично и в жестком тоне критикует недееспособность Багдада. Официальный представитель партии Барзани признает, что настало время выстроить новую систему отношений с правительством Ирака. Осман убегает от характеристики Хашд ащ-Шааби, однако, указывает на проблемы в отношениях с иранскими прокси. «Мир поступил несправедливо по отношению к нам. Демократия оказалась всего лишь на клочке бумаги», - настаивает Осман, анализируя причинно-следственные факторы, обусловившие поражение курдского движения в 2017 году. «Против нашей независимости выступили соседи. Не стану называть эти страны. Всем известно о ком идет речь. Ну и Ирак, конечно же. Но мы избрали свой путь независимости. И идем этим путем», - рапортует Салар Осман.

«А как же США с Израилем?». Не могу избавиться от каверзных вопросов и пронзительного взгляда. Но Осман неумолим: «Их поддержка не ушла дальше слов и пропаганды». Краткость – безусловно сестра таланта… Осман в окружении своей многочисленной свиты спешит на встречу с премьер-министром Масруром Барзани (сыном легендарного Масуда Барзани), а мне предстоит еще переварить скупые откровения партайгеноссе. Неужели вся история многовековой борьбы за свободу курдского народа – это маленькие победы, свершившие окончательное поражение? «Шальная мысль сверлит меня одна», - всплывает в памяти строка классика. Шальные мысли отгоняет новая реальность Эрбиля – уникального элитного квартала Dream-city, детища президента – еще одного Барзани, Нечирвана – племянника Масуда Барзани. Президент и премьер-министр – двоюродные братья-реформаторы. К тому же, президент женат на сестре премьер-министра, то есть своей двоюродной сестре – тоже Барзани. На Востоке власть – слишком тонкое дело, чтобы доверять ее постороннему человеку. Тем более, что злые языки, которые во всех странах страшнее пистолетов, говорят, что кузены не уживаются вместе на политическом Олимпе. Обращаюсь с казусным, если не богохульным с точки зрения курдских нравов вопросом к профессору Мохаммеду Абдулле Каке Сур: «А не приведет ли ускорение экономических реформ и становление власти капитала к переформатированию клановых отношений в курдском обществе? Ведь, согласно марксизму, клановость – атавизм феодализма». Профессор вздрагивает от произнесенного мною кощунственного вопроса: «Что вы? Клановость – это системообразующий фактор в нашем обществе. Она была, есть и будет. И без клановости не устоит ни одна, в том числе и наша государственность». Псевдонаучная антитеза профессора обескураживает: «Барзанцы – это ашират». Ашират – это греческое искажение арамейского имени Астарты – богини власти. Греки позаимствовали этот сакральный рудимент у месопотамской цивилизации. Смотрю под ноги. Под моими ногами твердая месопотамская почва. Власть должна твердо стоять на этой клановой почве…

Вот мы и заблудились в новом элитном квартале, который разрастается не по дням, а по часам. Превосходные рестораны, престижные бутики, вокруг снует зарождающаяся золотая молодежь и формирующийся класс новой постсаддамовской плутократии. Новый город ярких огней… Возвращаясь к клановости и преемственности. Вот мы и подошли к потрясающему ресторану Abu Shahhab, названного в честь одного из самых известных рестораторов Эрбиля. Сегодня дело отца продолжают сыновья. А по-другому у курдов, как и у большинства народов Востока, не бывает. Что бросается в глаза? Блюстители чистоты на улицах элитного квартала – гастарбайтеры из близкого и дальнего зарубежья. Приветливый Ретву из Непала отвлекается от поливания из шланга газона: «У нас большая страна, но нет денег. А Эрбиль – маленькая страна, но много денег». Да-да, речь о 30-миллионном государстве, зажатом между Индией и Тибетом, Гималаями и храмами. Но не один Ретву ищет счастья в Эрбиле, рожденном многолетними войнами и революциями, а целая армия мигрантов из Филиппин, Бангладеша, Сирии, Камеруна…

Курды не идут на низкооплачиваемую унизительную работу, отказываются подметать улицы… И зачем, если уровень жизни в стране партизанской славы растет из года в год. «Стоимость квадратного метра в квартале, ставшей мечтой для среднестатистического иракца составляет 1800 долларов», - поражает меня владелец крупнейшего в Курдистане агентства недвижимости, один из богатейших бизнесменов Миран Сафини. Цены за пределами элитных кварталов тоже потрясают воображение: квадратный метр приличной по меркам Эрбиля новостройки составляют от 600 до 1200 долларов. Правительство Барзани для ускоренного развития экономики прибегло к испытанному еще в латиноамериканских странах экономическому принципу «закапыванию денег в песок». Хорошо знакомая азербайджанцу картина: строительный бум в нефтяной стране призван привести в действие остальные сегменты экономики. Строительный рынок столкнулся с молниеносной турецкой экспансией – гиганты из Анкары застолбили за собой львиную часть рынка – около 80 процентов. Однако в последние годы турецких магнатов заметно потеснили новоявленные курдские строительные компании. На Эрбильский рынок поспешили стройбароны из Катара, Саудовской Аравии, Иордании, Египта… За легкой прибылью устремились и застройщики из Испании с Италией. Курдский бизнес в лице Мирана Сафини жалуется в унисон с политическим истеблишментом на ревность, зависть и притеснения Багдада. Призывая правительство пересмотреть систему отношения с федеральной властью. А довольны бизнесмены инвестиционным климатом? Сполна. Независимость и беспристрастность судов? Гарантированы. Что же Сафини думает об опасности олигархизации – сращивании капитала с властью? Бизнесмен раскрывает стратегию братьев Барзани: бизнес должен быть вне политики. А как же с монополизацией средств производства и торговли?! Наболевший вопрос, набивший оскомину в нашем регионе, ничуть не тревожит собеседника. Компанию Сафини не впускают в Сулейманию – там верховодят свои бизнесмены. А как же заработала металлургическая промышленность в разгар строительного бума? Подходы курдов просто изумляют – правительство открыло двери немецкому бизнес-конгломерату Siemens. Металлургия – слишком серьезная отрасль, чтобы доверять ее доморощенному производителю… Siemens возвел в провинции аж 5 (!!!) металлургических комбинатов, одновременно был налажен импорт из России, Украины, Турции…