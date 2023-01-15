Рафаэля Физиева обвиняют в Таиланде: «Выбейте с него деньги!»

Единственного на сегодняшний день азербайджанского бойца в UFC Рафаэля Физиева, который живет и тренируется в Таиланде, обвинили в том, что он задолжал и не хочет платить арендную плату тайскому домовладельцу.

Информацию об этом распространили представители Phuket Top Team – известного тренировочного центра по смешанным боям в Таиланде, где раньше тренировался и сам Рафаэль.

«Физиев в течение более трех лет должен тайскому домовладельцу арендную плату за три месяца, - написала Phuket Top Team в Twitter. – Он несколько раз обещал заплатить, но так и не сделал этого. Физиев не оспаривает арендную плату, просто не хочет платить. Джастин Гейджи, пожалуйста, выбей с него арендную плату!».

Американец Джастин Гейджи – это будущий соперник Рафаэля Физиева. Сегодня UFC официально объявило, что бой состоится 18 марта в Лондоне в рамках турнира UFC 286. У Физиева по прозвищу Атаман семь боев в самой престижной и популярной организации в смешанных единоборствах, коей является UFC. В шести последних он одержал победы. Рафаэль идет на 6-м месте в рейтинге среди легковесов. Гейджи занимает 3-ю позицию, хотя и проиграл два боя из трех последних.

Возвращаясь же к теме скандального заявления Phuket Top Team, то тайцы утверждают, что у них есть документальное подтверждение задолженности Рафаэля Физиева. Интересно, как на эти обвинения ответит сам боец?