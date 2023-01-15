Премьер Испании заявил о «тайных союзниках» Путина в Европе

Во многих странах Европы остались сторонники президента РФ Владимира Путина и российских властей, которые временно скрывают свои симпатии к Москве, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет La Vanguardia.

По словам Санчеса, Путин «...не одинок в своем реакционном стремлении расколоть мир и повернуть время вспять. У него много союзников в Европе, которые сейчас скрывают свои симпатии к Путину, но всего год назад приезжали к нему и хвалили его методы».