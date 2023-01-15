Постпред РФ в ООН признал: в жилой дом в Днепре попала российская ракета

По его словам, это произошло из-за того, что она была сбита украинскими ПВО.

Российская ракета попала в жилой дом в Днепре 14 января, в результате чего погибли не менее 45 человек, подтвердил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Российская ракета, запущенная по объекту энергетической инфраструктуры, была подбита силами ПВО Украины. И поскольку установка ПВО была размещена в жилом квартале в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, сбитая ракета упала на жилой дом. Остальное вы знаете», – заявил Небензя на заседании СБ ООН по ситуации с правами человека в Украине.

В результате удара по дому в Днепре погибли не менее 45 человек, в том числе шесть детей. Представитель украинских ВВС Юрий Игнат через несколько часов после попадания ракеты в многоэтажный дом также подтвердил, что это была российская ракета X-22, выпущенная бомбардировщиком Ту-22М3. Украинские власти, однако, заявили, что у вооруженных сил Украины нет огневых средств, которые способны сбивать ракеты Х-22.

До этого самой смертоносной атакой России по гражданскому населению Украины был удар по железнодорожной станции в Краматорске, в результате которого погибли 60 человек, говорилось в докладе ООН.