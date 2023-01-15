Пентагон отправляет Украине 155-миллиметровые снаряды, базирующиеся на складах израильской армии. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских и израильских чиновников.

По данным издания, США поставляют Украине оружие с американских складов, созданных еще в 1970-х годах после арабо-израильского конфликта. В 2022 году США и Израиль заключили соглашение о поставке в Украину 300 тыс. снарядов 155-го калибра, сообщает NYT.

По информации газеты, около половины снарядов уже направлены в Европу. Согласно отчету, Израиль также имеет право использовать артиллерийские снаряды из этого запаса в чрезвычайных ситуациях. Издание пишет, что официальные лица в Израиле «опасаются, что этот шаг приведет к конфронтации с Россией».

США также передают снаряды из аналогичного склада, хранящегося в Южной Корее.