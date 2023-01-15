В Кремле отреагировали на заявления Киева

Украина, судя по ее законодательству, исключает переговоры с Россией, заявил российским СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о выдвигаемых Киевом условиях диалога.

Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что Украина не отказывается от переговоров, но Россия предлагает не их, а ультиматум. Киев выступает за диалог на универсальных принципах — уважении к Уставу ООН и территориальной целостности Украины, а также хочет гарантий безопасности и компенсации ущерба, указал он.

«Но, судя по законодательству, Украина с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров», — ответил пресс-секретарь Путина своему украинскому коллеге.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение об отказе вести переговоры с Россией, пока РФ возглавляет Владимир Путин. В Кремле, комментируя это, говорили, что Москве остается ждать изменения позиции нынешнего руководства Украины, либо уже будущего. На саммите G20 в ноябре Зеленский представил «формулу мира». Среди ее условий он назвал прекращение боевых действий и вывод российских войск с территории Украины. В российском МИД называли требования Киева нереалистичными, а в Кремле указывали, что украинским властям нужно учитывать нынешние реалии, а именно аннексированные РФ территории Украины.