Азербайджанская нефть продолжает расти

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 17 января повысилась на 0,88 доллара относительно предыдущего показателя и составила 91,23 доллара за баррель, сообщил источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,9 доллара – до 88,99 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 17 января повысилась на 1,51 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 84,35 доллара за баррель.