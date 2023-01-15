Путин может объявить о второй волне мобилизации ISW
В ближайшие дни президент России Владимир Путин, вероятно, может объявить о второй волне мобилизации, сообщает Институт изучения войны (ISW).
«Путин любит использовать символические даты для обращения к русскому народу, и некоторые российские провоенные блогеры отметили, что он воспользуется этой возможностью, чтобы либо объявить мобилизацию, либо войну с Украиной. Украинская и западная разведка также неоднократно предупреждала о мобилизационных мероприятиях Путина, намеченных на середину января», - говорится в сообщении.