Турция ускоренно готовит инфраструктуру для газового хаба

Турция ускоренными темпами осуществляет инфраструктурные работы, необходимые для превращения страны в международный газовый хаб, сообщает агентство Anadolu.

«Третья по счету плавучая регазификационная установка (ПРГУ) Турции вошла в Средиземное море. Она будет задействована на СПГ-терминале компании BOTAŞ в заливе Сарос в Эгейском море у европейского побережья Турции», - отмечается в сообщении.

ПРГУ накануне проследовала через Суэцкий канал и на данный момент находится в водах Египта.

Ее ширина составляет 48 метров, длина - 294 метра, высота - 63 метра.