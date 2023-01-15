Турция ускоренно готовит инфраструктуру для газового хаба
Турция ускоренными темпами осуществляет инфраструктурные работы, необходимые для превращения страны в международный газовый хаб, сообщает агентство Anadolu.
«Третья по счету плавучая регазификационная установка (ПРГУ) Турции вошла в Средиземное море. Она будет задействована на СПГ-терминале компании BOTAŞ в заливе Сарос в Эгейском море у европейского побережья Турции», - отмечается в сообщении.
ПРГУ накануне проследовала через Суэцкий канал и на данный момент находится в водах Египта.
Ее ширина составляет 48 метров, длина - 294 метра, высота - 63 метра.