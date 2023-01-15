Пашинян занервничал

Источники, близкие к властям Армении, шепчутся, что премьер-министр Никол Пашинян находится в довольно нервном состоянии после знаменитой пресс-конференции, которая состоялась 10 января.

Об этом пишет газета «Иравунк».

«Так же, как и в последовавшие после 9 ноября 2020 года дни, он начал подозревать всех подряд, даже самых преданных», - отмечает издание.

Согласно тем же слухам, в правительстве тоже царит довольно тревожная ситуация, там не знают, в каком ведомстве вдруг появится Пашинян и какое ЧП устроит, утверждает издание.