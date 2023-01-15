Какова ситуация на дороге Ханкенди – Лачин

Акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже тридцать восьмой день. Участники акции выступают против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана.

Акция, несмотря на холодную погоду, идет бесперебойно и по-прежнему не мешает проезду транспорта по дороге. Так, этим утром экоактивисты в очередной раз создали условия для проезда гуманитарной колонны Международного комитета Красного Креста (МККК).