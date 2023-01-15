В Индонезии произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано в северной части Индонезии.

Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 10:06 по бакинскому времени землетрясения находился в 231 км к северу от города Тернате.

По интенсивности толчков в эпицентре землетрясение оценивается как «уничтожающее».

Геологическая служба США также оценила магнитуду землетрясения в 7,2.