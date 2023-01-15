В Индонезии произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано в северной части Индонезии.
Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.
По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 10:06 по бакинскому времени землетрясения находился в 231 км к северу от города Тернате.
По интенсивности толчков в эпицентре землетрясение оценивается как «уничтожающее».
Геологическая служба США также оценила магнитуду землетрясения в 7,2.
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