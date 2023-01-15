18 января президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с Джаредом Коэном, президентом по глобальным вопросам компании The Goldman Sachs Group Inc.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.

На встрече было отмечено продолжение успешного сотрудничества The Goldman Sachs Group Inc. с Центральным банком и Государственным нефтяным фондом Азербайджана.