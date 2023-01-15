Ильхам Алиев продолжает переговоры в Давосе фото
18 января президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с Джаредом Коэном, президентом по глобальным вопросам компании The Goldman Sachs Group Inc.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.
На встрече было отмечено продолжение успешного сотрудничества The Goldman Sachs Group Inc. с Центральным банком и Государственным нефтяным фондом Азербайджана.
Отметим, что 17 января прибывший в Давос для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с исполнительным директором и акционером нидерландской компании Damen Shipyards Group Арноутом Даменом, вице-президентом компании CISCO по глобальным инновациям Гаем Дидрихом, а также с председателем компании Fortesque Future Industries Эндрю Форестом.