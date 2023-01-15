Адвоката Байдена вызвали на допрос

Федеральные следователи допросили адвоката Джо Байдена Патрика Мура по делу об обнаружении в аналитическом центре и доме президента США секретных документов, относящихся ко времени его вице-президентства (2008-2016 гг.).

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

«В рамках первоначальной проверки был допрошен личный адвокат Байдена Патрик Мур, который впервые обнаружил секретные документы и сыграл ключевую роль в этом деле», - отмечается в сообщении телеканала.

Также были допрошены несколько людей из окружения президента, включая его бывшего помощника Кэти Чанг.