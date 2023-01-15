9 лет тюрьмы для мошенницы Аббасовой

Haqqin.az сообщает, что это второе уголовное дело в жизни Аббасовой. Первое возбудили еще в декабре 2020 года. Изначально женщину судили в Ленкоранском суде по тяжким преступлениям.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего главврача регионального реабилитационного центра города Ширван 52-летней Кенуль Аббасовой, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере.

Следствие установило, что жертвой мошенницы стала Рафига Сеидова, желавшая устроить на работу своего сына и зятя. Женщина отдала Аббасовой астрономическую по азербайджанским меркам сумму денег - 235 тысяч манатов.

Подсудимая признала себя виновной только частично. В суде она заявила, что не собиралась обманывать Сеидову и что во всем виноват их общий знакомый, некий Самир Гусейнгюль.

Пострадавшая Рафига Сеидова в свою очередь рассказала, что Аббасова пообещала найти для юноши работу юриста в Агентстве пищевой безопасности. Позже Аббасова объявила, что дело затягивается, и предложила для сына Сеидовой должность следователя в МВД за 100 тысяч манатов. За такую же сумму Аббасова «согласилась» сделать зятя своей жертвы, Рашада, начальником районной телефонной станции. Позже у сына Сеидовой выявилась судимость - на ее «погашение» пришлось раскошелиться еще на 30 тысяч манатов, затем еще Сеидова выплатила еще пять тысяч.

Далее выяснилось, что Аббасовой досталось только 113 тысяч манатов из денег Сеидовой. Остальное прикарманил вышеупомянутый Самир Гусейнгюль (его судят отдельно вместе с подельником по имени Сафар). Пострадавшая была в курсе дела и обещала «взяться» за Гусейнгюля как только получит деньги от Аббасовой.

Самиру Аббасову приговорили к 9 с половиной годам лишения свободы с учетом обеих судимостей.