Погибло руководство МВД Украины видео; обновлено 12:46
18 человек погибли и еще 26 пострадали при крушении вертолета в городе Бровары Киевской области, сообщили в МВД Украины. Девять погибших находились на борту вертолета.
Вертолет государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины разбился утром 18 января. Предположительно, из-за тумана он упал между детским садом и жилым домом, после чего начался пожар. Среди погибших — трое детей, еще 12 детей пострадали.
* * * 12:17
Во время крушения вертолета в Броварах на борту находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, сообщили украинские СМИ со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.
Также эту информацию подтвердил глава Нацполиции Игорь Клименко. "Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь", - пишет Клименко.
По его словам, всего пока известно о 16 погибших, в том числе 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета.
"22 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей. На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия", - добавил Клименко.
* * * 11:38
Cпикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова заявила украинским СМИ, что "упал вертолет, это произошло вблизи детсада. Известно о 5 погибших".
Позже глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба подтвердил, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.
По его словам, во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали.
* * * 11:23
В городе Бровары Киевской области Украины упал вертолет. Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал в Telegram, что в Броварах упал летательный аппарат.
«Только что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Выясняем данные о потерпевших и обстоятельствах. ГСЧС и все службы уже на месте», - отметил он.
Между тем спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова сообщила СМИ, что вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар. Людей эвакуируют.