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18 человек погибли и еще 26 пострадали при крушении вертолета в городе Бровары Киевской области, сообщили в МВД Украины. Девять погибших находились на борту вертолета. Вертолет государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины разбился утром 18 января. Предположительно, из-за тумана он упал между детским садом и жилым домом, после чего начался пожар. Среди погибших — трое детей, еще 12 детей пострадали.

* * * 12:17 Во время крушения вертолета в Броварах на борту находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, сообщили украинские СМИ со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах. Также эту информацию подтвердил глава Нацполиции Игорь Клименко. "Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь", - пишет Клименко. По его словам, всего пока известно о 16 погибших, в том числе 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета. "22 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей. На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия", - добавил Клименко.

* * * 11:38 Cпикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова заявила украинским СМИ, что "упал вертолет, это произошло вблизи детсада. Известно о 5 погибших". Позже глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба подтвердил, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом. По его словам, во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали.