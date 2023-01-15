Список армянской военной техники, уничтоженной азербайджанскими пограничниками

Военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджана в ходе боестолкновений на границе с Арменией 12-13 сентября 2022 года в ответ на масштабные провокации вооруженных сил Армении уничтожили технику армянских военных. Об этом заявил начальник ГПС Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев на отчетном совещании, посвященном итогам служебно-боевой деятельности в 2022 году.

По словам Гулиева, в ходе боестолкновений были уничтожены 2 дивизиона С-300, пусковая установка ЗРК С-125 Z, станция огневой поддержки ЗРК С-125, радиолокационная станция типа Р-18, 2 системы радиоэлектронной борьбы «Житель», 18 постов и живая сила противника.