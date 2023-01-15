Обидчики Арарата Мирзояна и Анны Акопян арестованы

Служба национальной безопасности Армении арестовала двух участников массовых беспорядков, произошедших в Ереване в ночь на 10 ноября 2020 года в связи с подписанием трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе, сообщают армянские СМИ.

В рамках уголовного дела обвинения предъявлены гражданам Армении А.Б. и Т.П., их полные имена не раскрываются. Они обвиняются в участии в массовых беспорядках и незаконном проникновении в резиденцию премьер-министра Никола Пашиняна.

По версии правоохранителей, А.Б. еще участвовал и в избиении тогдашнего спикера парламента Арарата Мирзояна, из-за чего последний в бессознательном состоянии был доставлен в больницу.

Т.П., помимо участия в беспорядках, инкриминируют также кражу золотых украшений на сумму 3,9 млн драмов (около $9,8 тыс.) из резиденции главы правительства. Украденные украшения принадлежали супруге премьера Анне Акопян, речь идет о золотых часах, цепях, медальоне и браслете. Ювелирные изделия злоумышленник впоследствии заложил в двух филиалах кредитной организации «Фаст Кредит».

На основании полученных данных обоим лицам предъявлены обвинения, суд арестовал их на 2 месяца.