В Азербайджане задержаны 7 подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами

В Азербайджане в 2022 году были задержаны семеро подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами с целью антиазербайджанской разведывательно-подрывной деятельности.

Об этом заявил начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев на отчетном совещании, посвященном итогам служебно-боевой деятельности в 2022 году.

За отчетный период в рамках борьбы с терроризмом были задержаны 6 участников вооруженных конфликтов за рубежом и выявлены 11 человек, нейтрализованы 20 организованных преступных групп (ОПГ), занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств, 7 организованных преступных групп, занимавшихся контрабандой, а также 32 гражданина Азербайджана, пропагандировавших в стране религиозный радикализм.